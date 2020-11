“Sommigen willen geen pedofielen verdedigen, maar wel een koelbloedige moordenaar. Dat vat ik niet”

Het zijn niet al dikke sigaren, dure maatpakken en blitse patserkarren in advocatenland. Tussen alle branie in toga steekt er eentje schril af in Justice for all op Vier. Dimitri de Béco heet hij. Bijna 39, telg uit een roemrijk adellijk geslacht en koppig genoeg om niet op dat blauwe bloed te teren. “Ik wilde mijn naam zelf maken”, zegt hij. Vriend en vijand zijn het erover eens dat hij dat ruimschoots heeft verwezenlijkt. Maar dat is niet zomaar gegaan.