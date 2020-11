Matthias Schoenaerts houdt vurig pleidooi met graffitimuur: “Wees eindelijk eens warmer en zachter voor elkaar. Ja, ook voor gevangenen”

“Ik voel een soort mededogen voor gevangenen. Omdat hun tijd in 19de-eeuwse gevangenissen wordt bevroren en er niets gebeurt om hun ziel te stimuleren. We moeten dringend af van de cultuur van schuld en boete.” Tijdens de voorstelling van een nieuw kunstwerk op de gevangenismuren in Antwerpen hield acteur Matthias Schoenaerts een vurig pleidooi voor “méér menselijkheid”. “Ik zou heel graag acteerlessen in de gevangenis komen geven.”