Zorgsector en vakbonden hekelen traagheid Vlaamse regering met extra geld: “Je zou voor minder gedemotiveerd raken”

Stop de discriminatie in de Vlaamse zorg, bloklettert zorgkoepel Zorgnet-Icuro. Ze roept de Vlaamse regering op om snel werk te maken van het aangekondigd extra geld. Want het personeel in de ziekenhuizen is wél al zeker van meer loon en andere compensaties voor wat het presteert in de corona-crisis. “Je zou voor minder gedemotiveerd raken”, zucht topvrouw Margot Cloet.