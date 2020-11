Kwart vuilnisophalers ziek: alle afval opnieuw in één vuilkar

Het coronavirus houdt erg lelijk huis onder de vuilnisophalers van de stad Antwerpen. Een kwart ervan is intussen besmet of zit thuis in quarantaine. Om er toch voor te zorgen dat het vuilnis werd opgehaald, is de selectieve inzameling van afval in verschillende delen van de stad stopgezet.

Papier, pmd en restafval verdwijnen er voortaan in één vuilkar, en wordt allemaal als restafval behandeld. “Niet ideaal, maar we wilden het huisafval ook niet dagenlang laten buitenstaan, waarna het zou wegwaaien of ongedierte begint aan te trekken”, zegt schepen van stad- en buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA). Experts waarschuwen al langer voor het risico dat het coronavirus essentiële overheidsdiensten zoals politie, brandweer maar ook de vuilnisophaaldiensten kan lamleggen, wat op de duur ook gezondheidsrisico’s inhoudt. Om die reden beslisten de verschillende ministers van Volksgezondheid 2 weken dat deze beroepsgroepen altijd in alle mogelijke omstandigheden recht hebben op een coronatest, kwestie van het aantal besmettingen bij deze diensten tot een minimum te beperken.