Experts maken zich zorgen over leerlingen in secundair door thuislessen: “Vraag is niet of ze leerachterstand zullen oplopen, wel hoeveel”

Scholieren vanaf het derde middelbaar moeten vanaf 16 november weer noodgedwongen deeltijds thuis les volgen in de strijd tegen het coronavirus. Vraag is niet óf ze opnieuw leerachterstand zullen oplopen, wel hoe groot die zal zijn. “Vooral in scholen die de digitale trein hebben gemist, is de situatie problematisch”, zegt Onderwijseconoom Kristof De Witte.