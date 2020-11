Rode Duivels treden aan met experimenteel elftal tegen Zwitserland: Lukebakio en Bornauw in de basis

De Rode Duivels zullen straks zoals verwacht met een experimentele ploeg aan de oefeninterland tegen Zwitserland beginnen. Simon Mignolet start in doel, in de defensie begint Sebastiaan Bornauw in de basis. Dodi Lukebakio maakt zijn debuut voor de Rode Duivels, de andere nieuwkomers Charles De Ketelaere en Hannes Delcroix starten op de bank.

Met Dodi Lukebakio start er woensdagavond in Leuven één debutant in de basis bij de Rode Duivels in de oefeninterland tegen Zwitserland. De 23-jarige aanvaller van het Duitse Hertha was ook voor het vorige drieluik reeds opgeroepen, maar kwam toen niet in actie. Mogelijk debuteren er woensdag nog spelers, want onder meer Bruggeling Charles De Ketelaere en Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix zitten op de bank. In totaal debuteerden er onder Roberto Martinez nu al twintig spelers bij de Rode Duivels. Dit jaar staat de teller al op negen.

In navolging van de vorige oefeninterland tegen Ivoorkust, brengt de bondscoach ook in Leuven een experimenteel elftal aan de aftrap. Simon Mignolet staat tegen Zwitserland voor de zevende interland op rij tussen de palen. Thibaut Courtois is terug bij de selectie en wil in principe altijd spelen, maar hij krijgt nog rust tot donderdag en mag zich na een drukke periode bij Real klaarstomen voor de Nations League. Voor de drie plaatsen achterin kregen aanvoerder Jan Vertonghen, Brandon Mechele en Sebastiaan Bornauw de vookeur. Bornauw was vorige maand tegen Ivoorkust een van de vijf debutanten.

Centraal op het middenveld geniet het duo Leander Dendoncker/Hans Vanaken net als tegen Ivoorkust de voorkeur, met Nacer Chadli en Thorgan Hazard als wingbacks. Een aardige test, want Chadli speelde dit seizoen nog niet voor zijn nieuwe club Basaksehir en Thorgan Hazard gaf eerder al aan dat drie interlands misschien wat te veel is voor hem. Voorin spelen Lukebakio en Dennis Praet in steun van diepe spits Michy Batshuayi, die bij de nationale ploeg (bijna) altijd goed is voor een doelpunt. Koen Casteels, Jason Denayer, Youri Tielemans, De Ketelaere, Thomas Foket, Delcroix, Yari Verschaeren, Christian Benteke en Joris Kayembe zitten op de bank.

De volledige opstelling van de Rode Duivels: Mignolet, Bornauw, Mechele, Vertonghen, T. Hazard, Dendoncker, Vanaken, Chadli, Praet, Lukebakio, Batshuayi.

Met de oefeninterland tegen Zwitserland starten de Rode Duivels in Leuven het laatste drieluik van het jaar. Nadien volgen er nog Nations League-duels tegen Engeland (zondag) en Denemarken (komende week woensdag). Heel wat sleutelspelers starten donderdag de voorbereiding op die duels.

De bondscoach kreeg ook af te rekenen met een reeks afwezigheden. Zo is aanvoerder Eden Hazard er wegens een coronabesmetting niet bij, maar kan hij bij een negatieve test eventueel later wel nog bij de groep aansluiten. Daarnaast is het nog afwachten of Romelu Lukaku, twijfelachtig met een blessure aan de adductoren, fit genoeg is voor de Nations League-duels. Delcroix, De Ketelaere, Bornauw en reservedoelman Gaëtan Coucke sluiten na de interland tegen Zwitserland weer aan bij de beloften, in de voorbereiding op de beslissende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina.