Duizenden nationalistische betogers raken slaags met politie in Polen

Foto: Agencja Gazeta via REUTERS

Duizenden Poolse nationalisten en rechtsradicalen hebben woensdag ondanks een verbod meegedaan aan een mars vanwege de nationale onafhankelijkheidsdag. Ze trokken door de hoofdstad Warschau en raakten hier en daar slaags met de politie. Die gebruikte onder andere traangas en rubberkogels terwijl demonstranten stenen en vuurwerk gooiden.

Vanwege het coronavirus had de burgemeester van Warschau de mars verboden. In Polen zijn bijeenkomsten met maximaal vijf mensen toegestaan.

De organisatoren van de mars riepen daarna op tot een optocht met auto’s en motoren door de stad maar daar kwam niets van terecht. Velen liet hun voertuig achter in zijstraten en gingen te voet verder.

De optocht op onafhankelijkheidsdag is de afgelopen jaren steeds uitgelopen op zware confrontaties tussen deelnemers en de politie. Op 11 november 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog, nam generaal Jozef Pilsudski het bevel over de Poolse troepen over waarmee een einde kwam aan de overheersing door Pruisen, Oostenrijk-Hongarije en Rusland.