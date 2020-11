Somers neemt gas terug: “Minderhedenforum en Join.Vlaanderen zouden moeten samenwerken”

Vlaams minister van Samenwerken Bart Somers (Open VLD) neemt wat gas terug. Op zijn beslissing om het Minderhedenforum in te ruilen voor Join.Vlaanderen, een nieuwe speler op integratievlak, kwam veel kritiek. Somers betreurt dat en roept de twee organisaties op om de handen in elkaar te slaan.

“Als minister kan ik maar één participatieorganisatie aanduiden en dan dreigt kiezen snel verliezen te worden”, zegt hij. “Ook al is de keuze voor de ene hier geen keuze tegen de andere. Ik wil vooruitgang boeken, zaken in beweging krijgen en een verschil maken. Vlaanderen is een superdiverse samenleving geworden met nog veel werk aan de winkel. Veel dingen moeten beter. Het Minderhedenforum heeft een lange traditie en heeft de laatste maanden een sterke wil getoond om mee te evolueren naar een vernieuwde aanpak. Join.Vlaanderen heeft een sterke focus op concreet werken rond diversiteit en inclusie. Beide organisaties zijn geen tegenstanders maar vullen elkaar goed aan.”

Hij benadrukt dat het kiezen voor Join.Vlaanderen nog maar een tussenstap is. Nu moet er gewerkt worden aan een samenwerkingsakkoord. En daarbij wil hij het Minderhedenforum blijven betrekken.

Tegenstanders verwijten Somers dat Join.Vlaanderen nog maar pas aan het venster komt piepen en helemaal nog niets bewezen heeft. De lijst van partnerorganisaties bleek niet te kloppen. Toch zou die nieuwe organisatie voortaan kunnen rekenen op 700.000 euro aan overheidssteun per jaar.