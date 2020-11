Debutant Dodi Lukebakio schrijft geschiedenis: 700ste Rode Duivel ooit

Dodi Lukebakio debuteerde gisteren bij de Rode Duivels in de oefenwedstrijd tegen Zwitserland. Daarmee is de winger van het Duitse Hertha BSC de 700ste Rode Duivel met een cap achter zijn naam.

Zijn debuut komt overigens niet uit de lucht gevallen: bij Hertha was Lukebakio dit seizoen immers al goed voor twee goals en twee assists in zeven wedstrijden. Met zeven punten na evenveel wedstrijden en een bijbehorende twaalfde plaats kende Hertha wel geen denderende start in de Bundesliga. Al zal Lukebakio daar even niet van wakker liggen.