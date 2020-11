Diego Maradona mag ziekenhuis verlaten voor revalidatiekliniek: “Een wonder dat ze hem hebben kunnen redden”

Voetballegende Diego Maradona wordt woensdag ontslagen uit het ziekenhuis en overgebracht naar een revalidatiekliniek, ter behandeling van zijn alcoholverslaving. Dat heeft zijn advocaat Matias Morla bekendgemaakt.

De voormalig vedette van onder meer Napoli en Boca Juniors werd vorige week, enkele dagen na zijn 60e verjaardag, opgenomen in een ziekenhuis in La Plata. Hij vertoonde verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. Nadat bij een scan een bloedprop tussen zijn hersenen en schedel was geconstateerd, werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in de Argentijnse hoofdstad, waar een operatie volgde.

Volgens zijn advocaat Matias Morla wordt de 60-jarige coach van Gimnasia y Esgrima overgebracht naar een kliniek waar alleen enkele vrienden toegang tot hem hebben. “Diego maakt het goed en wil een afkickprogramma volgen. Hij zal vandaag nog het ziekenhuis verlaten”, zei de advocaat woensdag tegen El Mundo Deportivo.

“Diego heeft waarschijnlijk het moeilijkste moment van zijn leven doorgemaakt en ik denk dat het een wonder was dat hem konden redden. De bloeding die ze in zijn hersenen hebben gevonden, had hem mogelijk het leven gekost”, zei Morla.