Presidentsverkiezingen Ivoorkust: “IJs gebroken” tijdens ontmoeting Ouattara en Bédié

De Ivoriaanse president Alassane Ouattara en zijn belangrijkste tegenstander, de voormalige president Henri Konan Bédié, hebben elkaar woensdag ontmoet in Abidjan. Bedoeling is om een einde te maken aan de electorale crisis in het land, waarbij de voorbije drie maanden al 85 doden vielen. Na hun ontmoeting verklaarden ze dat het “ijs gebroken is”.