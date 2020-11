Man rijdt politiekantoor binnen met auto en sticht brand op straat in Londen: “Major incident”

De politie heeft in het noorden van Londen een man opgepakt die met zijn auto een politiekantoor was binnengereden en daarna brand had proberen te stichten. De politie is massaal aanwezig.

Het incident gebeurde rond 20 uur aan het politiecommissariaat van Edmonton, in het noorden van Londen. Volgens getuigen probeerde een man daar met zijn auto binnen te rijden. Hij slaagde daar niet in, waarop hij op straat liep en een politiewagen in brand probeerde te steken.

Op sociale media doen beelden de ronde waarop inderdaad te zien is dat de bestuurder uit zijn voertuig was gekomen na de crash en vervolgens brand probeerde te stichten op straat. Wanneer hij dat doet, wordt hij gevloerd door toegesnelde agenten.

De Metropolitan Police meldt dat er veel agenten ter plaatse zijn. “Het voertuig blijft ter plaatse terwijl het onderzocht wordt”, klinkt het. “Het politiekantoor is ontruimd.” Een lokaal politicus heeft het op Twitter over een “major incident” en maant iedereen aan om uit de buurt te blijven.