En plots kijkt de hele wereld naar de gevelminiatuurtjes van de Vlaamse Elke

“Ik had nooit zien aankomen dat zoiets kleins zo groot zou worden.” Gisteren op de nieuwssites van The New Indian Express en The Washington Post: ‘Belgische artieste brengt terug leven in verouderde voetschrapers’. Ofwel: tot aan de overkant van de wereld kijken ze mee binnen in de holtes van de Antwerpse muren, nu Elke Lemmens (39) ze zorgvuldig aankleedt met miniatuurtafereeltjes. Vlaamse figuurtjes, plots gebombardeerd tot wereldsterren. “Ik word echt gebeld door mensen: waar zijn ze?”