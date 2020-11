OVERZICHT. Tegenstander van Rode Duivels tankt vertrouwen tegen buren, Turkije en Kroatië maken er spektakelstuk van

De Rode Duivels zijn niet de enigen die woensdag een oefeninterland afwerken: in Europa worden vandaag nog 18 andere oefenpotten gespeeld. Zo neemt Denemarken - een tegenstander van de Rode Duivels in de Nations League en op het EK - het op tegen de buren uit Zweden, speelt Duitsland tegen Tsjechiê en is Spanje op bezoek in Nederland. Wij lijsten hier de uitslagen van de belangrijkste landen voor u op.

Laatste update: 21u30

Denemarken, over één week de tegenstander van België in de laatste groepsmatch in de Nations League, tankte vertrouwen in de Scandinavische derby tegen Zweden. in de eerste helft viel er weinig te beleven in Brondby, maar na de pauze sloegen de Denen toe op een hoekschop. Via twee tussenstations was het uiteindelijk Wind die van heel dichtbij voor de 1-0 zorgde. Een kwartier voor het einde verdubbelde Bah de voorsprong van Denemarken: eindstand 2-0. Joakim Maehle (Racing Genk) speelde bij de Denen 80 minuten mee.

Turkije en Kroatië was de eerste grote oefenaffiche van de avond en bracht spektakel. Tosun zette de Turken op voorsprong via de stip halverwege de eerste helft, maar even later stond het via Budimir alweer 1-1 na defensief geklungel. Toch gingen de Turken nog met een voorsprong rusten toen Turuc net voor de pauze scoorde (2-1).

De tweede helft begon vurig. Pasalic scoorde eerst de gelijkmaker namens vicewereldkampioen Kroatië en drie minuten later stond het zowaar 2-3 dankzij een treffer van Brekalo. Nog eens twee minuten later stond het alweer gelijk: Under scoorde de 3-3. In het laatste halfuur trilden de netten niet meer, waardoor de partij in Istanbul werd afgesloten met een gelijkspel.

Wat moet u nog weten?

Johan Walem verloor als bondscoach van Cyprus zijn vijfde wedstrijd in zes interlands. In een burenduel in Athene haalde Griekenland het met 2-1. Walem is sinds januari bondscoach van Cyprus.

Roemenië won met 5-3 van Wit-Rusland en daar had het onder andere Standard-speler Razvan Marin voor te danken. Hij scoorde voor het thuisland het tweede doelpunt vanaf de penaltystip.

Staat vanavond ook nog op het programma:

Duitsland - Tsjechië

Nederland - Spanje

Italië - Estland

Polen - Oekraïne

Portugal - Andorra

Frankrijk - Finland