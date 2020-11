Club Brugge-spelers zorgen voor opmerkelijke statistiek in oefenpot tegen Zwitserland

Voor Club Brugge leverde de oefenpot tussen België en Zwitserland een bijzonder moment op. Toen Charles De Ketelaere in de slotfase zijn debuut mocht maken voor de nationale ploeg, stonden er met hemzelf en Hans Vanaken, Brandon Mechele en Simon Mignolet immers 4 spelers van blauw-zwart tegelijkertijd op het terrein voor de Rode Duivels. Het was al meer dan 15 jaar geleden dat dat nog eens gebeurd was.