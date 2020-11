Opnieuw geen overwinning voor Frank de Boer: Nederland blijft op gelijkspel steken tegen Spanje

Nederland kwam in de vriendschappelijke interland tegen Spanje niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Frank de Boer heeft zo na vier interlands als bondscoach van Oranje dus nog steeds geen overwinning op zijn conto staan. Zondag tegen Bosnië-Herzegovina in de Nations League krijgt hij een nieuwe kans.

Nederland kende meteen pech, want al na vijf minuten moest verdediger Nathan Ake geblesseerd naar de kant. De Nederlander van Manchester City greep naar de hamstrings en moest vervangen worden door Daley Blind.

Marco Bizot (ex-Genk) maakte dan weer zijn debuut in doel bij Oranje, maar moest zich al snel omdraaien. Na 18 minuten vond Canales immers de weg naar de netten. De middenvelder van Real Betis maakte zijn eerste interlandgoal voor Spanje op aangeven van Morata. Een verdiende voorsprong, want de Spanjaarden waren beter aan de wedstrijd begonnen. Eerder hadden Moreno en Morata die overigens alomtegenwoordig was bij Spanje, debutant Bizot al getest.

Ook Spanje moest daarna echter vroeger wisselen dan verwacht. Na een botsing met Hateboer kon Gaya op het halfuur niet meer verder omdat hij te veel last had van zijn hoofd. Reguilon kwam in zijn plaats het veld op.

Snelle gelijkmaker na rust

Nederland kwam na het tegendoelpunt wel wat beter in de wedstrijd en dwong enkele kansjes af, maar echt aanspraak op de gelijkmaker maakte Oranje niet. De Spaanse doelman Unai Simon nam geregeld veel risico’s met zijn voetenspel, maar Nederland kon er niet van profiteren en ging met een 0-1-achterstand rusten.

De Boer was duidelijk niet tevreden met het spel in de eerste helft en bracht na de rust vier nieuwe namen tussen de lijnen. De Vrij, Dumfries, Klaassen en Stengs kwamen erin voor Hateboer, de Jong, Wijnaldum en Berghuis.

Die wissels leken te renderen, want twee minuten na de koffiepauze kwam Oranje al langszij via Van de Beek. De Nederlanders gingen meteen op zoek naar meer, maar een overwinning zat er niet meer in. Depay en Luuk de Jong misten nog enkele grote kansen. Spanje was nog gevaarlijk op de omschakeling, maar het bleef dus een gelijkspel.

In het slot kwam Sergio Ramos bij Spanje nog even op het veld. Zijn interlandteller staat daardoor op 176. Daarmee is de verdediger gedeeld recordhouder in Europa, samen met Gianluigi Buffon van Italië.