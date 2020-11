REACTIES. Batshuayi lacht tanden bloot na beslissende goals, Dennis Praet spreekt over “speciale wedstrijd”

Michy Batshuayi was tegen Zwitserland van levensbelang voor de Rode Duivels. Batsman scoorde beide doelpunten en legde zo de wedstrijd in een beslissende plooi. De spits was na afloop natuurlijk zeer tevreden, zeker aangezien hij in clubverband amper in actie komt.

LEES OOK. Michy Batshuayi en Youri Tielemans zetten scheve situatie recht voor Rode Duivels tegen Zwitserland

Michy Batshuayi: “Een opluchting”

Michy Batshuayi stond de pers met een brede glimlach te woord nadat hij beide goals scoorde tegen Zwitserland. “Iedereen weet welke problemen ik heb in clubverband, dus het is een opluchting dat ik bij de Rode Duivels wel kan spelen”, aldus Batsman. “Hier heb ik stabiliteit, wat zeer belangrijk is. Het was een zeer moeilijke en fysieke wedstrijd. Maar het voelt goed om hier te winnen.”

Dennis Praet: “Speciaal om hier te voetballen”

“Voor mij was het als geboren en getogen Leuvenaar speciaal om hier te voetballen. Ik moet helaas terug mee naar het hotel”, lachte Dennis Praet na de wedstrijd. “Het was een pittig oefenduel. Beide ploegen speelden hard. Ik ben blij dat we hebben kunnen winnen tegen een toch wel sterke tegenstander. Ze begonnen heel scherp en zetten hoog druk. We hadden het soms moeilijk om eruit te geraken. Ik denk dat we dat de tweede helft wel beter hebben gedaan.”

Dodi Lukebakio: “Hoop dat ik nog speelkansen krijg”

Voor Dodi Lukebakio kwam dankzij zijn debuut bij de Rode Duivels een droom uit. “Ik ben heel tevreden dat ik voor het eerst mocht spelen. Ik heb hier heel lang op gewacht. Dit is nog maar het begin. Ik hoop natuurlijk dat er meer komt. Ik zal alleszins alles geven. Het was genieten tot het einde. Al had ik wel bepaalde acties beter moeten afwerken. Hopelijk kan ik volgende keer beter presteren”, was hij ook streng voor zichzelf. “Vragen over de toekomst moet je aan de coach stellen. Ik hoop gewoon dat ik nog speelkansen krijg. Daarvoor moet ik verder moeten blijven werken. Het EK is zeker een doel en ik zal alles geven om daarbij te zijn.”