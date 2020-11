Roberto Martinez spreekt van bevredigende test, maar: “In de eerste helft waren we onszelf niet”

Bondscoach Roberto Martinez was na afloop, ondanks een mindere eerste helft, toch tevreden over de prestatie van de Rode Duivels tegen Zwitserland. Hij toonde zich na afloop bijzonder lovend over de tegenstander, die hij omschreef als een ploeg die bij de top tien van Europa hoorde. “Ik ben blij hoe we ons aangepast hebben en hoe onze jonge debutanten erin gekomen zijn.”

“Nee, dit was geen makkelijke wedstrijd”, vertelde de bondscoach na afloop. “We moeten Zwitserland feliciteren, want ze hebben al een paar jaar een sterke ploeg. Ze nemen risico en zetten hoog druk. Het was voor ons een echte test. Dit is een bevredigend resultaat en een bevredigende prestatie: ik ben blij hoe we ons aangepast hebben en hoe onze jonge debutanten erin gekomen zijn.”

Martinez gaf wel toe dat de Rode Duivels in de tweede helft een pak beter voor de dag kwamen. “We moesten er in de eerste helft inkomen. We maakten voor ons eigen doel wel een fout, maar als we de bal niet hadden, deden we het verder goed. In balbezit waren we gewoon niet onszelf. In de tweede helft ging het veel beter, we verdedigden veel meer als een team en deden dat goed. Dat moest ook, want je speelt tegen Zwitserland, een team dat ook tegen Duitsland en Spanje kansen ontwikkelde en op hoog niveau speelde. Ze horen bij de top tien van Europa.”

