Opnieuw drie debutanten bij Rode Duivels: Roberto Martinez gooide nu al 22 nieuwkomers voor de leeuwen

Na het debutantenbal van vorige maand tegen Ivoorkust, mochten er woensdagavond in Leuven in de met 2-1 gewonnen oefeninterland tegen Zwitserland opnieuw drie spelers voor de eerste keer het shirt van de nationale ploeg aantrekken. De teller onder Roberto Martinez staat nu op 22 debutanten, waarvan liefst de helft dit jaar.

Naast bondscoach is Martinez ook technisch directeur bij de Belgische Voetbalbond en de Spanjaard maakt er dan ook geen geheim van verder te kijken dan de huidige campagne en aan de toekomst van de nationale ploeg te willen werken. De Gouden Generatie is stilaan aan het verouderen, vooral dan achterin, en sommige spelers namen al afscheid van de nationale ploeg. De bondscoach brengt dan ook met mondjesmaat nieuwe namen. Opvallend is dat steeds meer jonge spelers van het grote werk mogen proeven. In zijn eerste jaar in België in 2016 bracht hij er drie, een jaar nadien was er zelfs geen enkele debutant. In het WK-jaar 2018 vier, net als vorig jaar. Dit jaar staat de teller op elf.

Christian Kabasele,Thomas Foket en Youri Tielemans zijn de eerste spelers in het lijstje die hun debuut mochten vieren onder Roberto Martinez bij de nationale ploeg. De verdediger van het Engelse Watford en de voormalige Gentenaar vierden op 9 november 2016 hun eerste cap in de Amsterdamse ArenA, in de weinig memorabele oefeninterland tegen Nederland (1-1). Dat was toen de vijfde interland onder Martinez.

Op de volgende speler die van minuten bij de nationale ploeg mocht proeven was het wachten tot maart 2018, toen de Belgen in Brussel Saoedi-Arabië met 4-0 klopten in een oefeninterland en Anthony Limbombe na rust zijn opwachting mocht maken. Vervolgens werd er in aanloop naar het WK 2018 in Rusland niet meer gesleuteld aan de selectie.

In de eerste interland na het WK was het meteen prijs. In de oefeninterland in Schotland (7 september 2018, 0-4) kreeg Timothy Castagne een basisplaats, en mochten Hans Vanaken en Birger Verstraete na rust invallen. Op de volgende debutanten was het iets meer dan een jaar wachten. Op 9 september 2019 was het de beurt aan Yari Verschaeren en Benito Raman, tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in Schotland (0-4). Een maand later, op 13 oktober, vierde Brandon Mechele zijn debuut in Kazachstan. De EK-kwalificaties werden afgesloten met een 6-1 thuiszege tegen Cyprus en daarin pakte de linksvoetige Elias Cobbaut zijn eerste cap.

Na de corona-onderbreking werd er op 5 september naar Denemarken gereisd voor de openingsspeeldag van de Nations League en vierden Leandro Trossard en Jérémy Doku hun debuut bij de nationale ploeg. Beide spelers vielen diep in de tweede helft in. In het thuisduel van enkele dagen later tegen IJsland (5-1) was het dan de beurt aan Koen Casteels, al viel de Wolfsburg-doelman al snel geblesseerd uit en moest hij vervangen worden door Mignolet. +

Tegen Ivoorkust pakten Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw, doelman Hendrik Van Crombrugge en Joris Kayembe hun eerste cap gepakt. Dodi Lukebakio verscheen tegen de Zwitsers aan de aftrap, Hannes Delcroix en Charles De Ketelaere vielen na rust in.