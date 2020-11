Drie debutanten bij Rode Duivels, hoe brachten zij het ervan af? “Indrukwekkende Lukebakio en arrogante Delcroix”

Na het debutantenbal van vorige maand tegen Ivoorkust, mochten er woensdagavond in Leuven in de met 2-1 gewonnen oefeninterland tegen Zwitserland opnieuw drie spelers voor de eerste keer het shirt van de nationale ploeg aantrekken. Dodi Lukebakio verscheen tegen de Zwitsers aan de aftrap, Hannes Delcroix en Charles De Ketelaere vielen na rust in. Hoe brachten zij het ervan af?