Sebastiaan Bornauw in het nauw na nieuwe fout bij Rode Duivels, maar bondscoach relativeert: “Voetbal is een spel van fouten”

Het was opnieuw een pijnlijke avond voor Sebastiaan Bornauw (21). Nadat zijn fout tegen Ivoorkust begin oktober een tegengoal opleverde, ging de verdediger bij de 0-1 van Zwitserland opnieuw de mist in. Daarna voetbalde Bornauw de hele match op flanellen benen. Er zijn – op zijn zachtst gezegd – leukere manieren om je eerste twee interlands te vieren. De gevleide zege veranderde daar niets aan. “Voetbal is een spel van fouten”, relativeerde bondscoach Roberto Martinez.