Republikeins minister van Justitie in Arizona ziet geen tekenen van verkiezingsfraude

Stemmen worden geteld in Maricopa County (Arizona). Foto: Photo News

Mark Brnovich, de hoofdaanklager en minister van Justitie van de Amerikaanse staat Arizona, zegt dat er geen signalen in zijn staat zijn die president Donald Trumps beweringen over verkiezingsfraude kunnen onderbouwen. Zondag spande Trumps campagneteam nog een rechtszaak aan in de zuidwestelijke staat omdat stembiljetten van Trumps aanhangers ten onrechte zouden zijn geweigerd.

Trumps tegenstander Joe Biden werd zaterdag tot winnaar uitgeroepen, maar Trump weigert zijn verlies te erkennen en heeft een juridisch offensief ingezet om te proberen te bewijzen dat de Democraten hebben gefraudeerd. Zo ook in Arizona.

Brnovich, net als Trump een Republikein, zei in een interview met nieuwszender Fox News dat ook een eventuele hertelling in Arizona volgens hem weinig verandert aan de stand van zaken in die staat. De Democraat Joe Biden heeft er met 99 procent geteld een voorsprong van bijna 13.000 stemmen op Trump (0,3 procentpunt).

Ook Georgia

Het campagneteam van Trump leed overigens een juridische nederlaag in Arizona woensdag. Een van de advocaten wilde dat de rechtbank in het district Maricopa County vermeend bewijs van het onterecht ongeldig verklaren van Trump-stemmen zou veiligstellen en geheim maken. Dat werd door de rechter geweigerd: het volk heeft het recht dat bewijs te zien. Het zou slechts gaan om zo’n 180 stemmen.

Hoofdaanklager Brnovich is niet de enige partijgenoot die Trump woensdag moest teleurstellen. Ook Brad Raffensperger, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia, heeft gezegd dat hij in zijn staat geen bewijs ziet voor Trumps aantijgingen van stembusfraude. Ook in Georgia staat Biden (nipt) aan de leiding.