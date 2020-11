Zes mensen, waaronder een baby, sterven nadat boot kapseist aan Libische kust

Archiefbeeld 2017. Foto: LightRocket via Getty Images

Zes mensen zijn om het leven gekomen nadat een boot, met aan boord zo’n honderd migranten, kapseisde aan de Libische kust. Dat meldt de Spaanse humanitaire organisatie Open Arms woensdag op Twitter. Een van de slachtoffers is een baby van zes maanden oud, die ondanks medische verzorging overleed.

De reddingsoperatie, die uitgevoerd werd door de crew van een schip van Open Arms, duurde meerdere uren, verklaarde een woordvoerder in Italië.

Aan boord zaten verschillende kinderen en baby’s, die door de organisatie uit het water gered konden worden. Ze beschuldigde de overheden en autoriteiten ervan migranten vaak ‘in de steek te laten’ en ze dagenlang op zee te laten. De baby die overleed is een jongetje, Joseph, uit het West-Afrikaanse land Guinee, aldus het Italiaanse Twitteraccount van Open Arms.

Al maanden lang vertrekken kleine boten met migranten aan boord vanuit Libië en Tunesië, meestal met Italië als bestemming.

Volgens gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn in Italië in 2020 al 31.000 migranten aangekomen, terwijl dat er vorig jaar in dezelfde periode bijna 10.000 waren.