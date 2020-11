Politie schiet op betogers in Angola

De Angolese politie heeft woensdag met scherp geschoten op antiregeringsbetogers in Luanda. Dat stelde een journalist van het Franse persagentschap AFP ter plaatse vast.

In Luanda vinden al wekenlang geregeld protesten plaats tegen de regering. De manifestanten, gesteund door de grootste oppositiepartij Unita, zijn onder meer misnoegd over de hoge werkloosheid, de hoge kosten voor levensonderhoud en de corruptie bij politici. Ze roepen ook op tot het organiseren van lokale verkiezingen, die werden uitgesteld wegens de coronapandemie.

De oproerpolitie sloeg de vorige betoging, op 24 oktober, met geweld uiteen en pakte meer dan honderd mensen op.

Verboden wegens corona

De oppositie had woensdag opgeroepen tot een nieuwe manifestatie op de Angolese onafhankelijkheidsdag, maar die werd door de lokale autoriteiten verboden wegens de coronapandemie. Enkele tientallen jongeren kwamen ondanks het verbod op straat. Het kwam tot botsingen met de politie, die traangas inzette en de actievoerders sloeg met wapenstokken.

Een journalist van AFP zag ter plekke dat de politie ook met scherp schoot. Op de sociale media circuleert een video van een dodelijk slachtoffer, maar het is niet bevestigd of er effectief een manifestant is omgekomen.

