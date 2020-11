Zwitserse pers kan niet geloven dat er verloren werd van Belgisch “B-elftal”, Nederland dankt Rode Duivels: “Handje geholpen”

De Rode Duivels spoelden de Nations League-kater tegen Zwitserland eindelijk door met een 2-1-oefenzege in Leuven. Met dank aan twee doelpunten van Michy Batshuayi. Al konden ze in ‘La Suisse’ niet goed verkroppen dat ze verloren van “België B”.

De Zwitserse nationale equipe heeft er een pover jaar opzitten, zo kopte zowat elke lokale krant na de nederlaag tegen de Belgen. De troepen van bondscoach Vladimir Petkovic speelden zes interlands in 2020 en konden er daarvan… geen enkele winnen. Er werd twee keer gelijkgespeeld en vier keer verloren. De laatste overwinning dateert daardoor al van bijna een jaar geleden, toen op 18 november met 1-6 gewonnen werd van het nietige Gibraltar.

“Zelfs tegen een Belgisch B-elftal was het niet genoeg om te winnen”, schrijft Blick. “Het team van Petkovic kon al zes wedstrijden geen succes boeken. Dat moet veranderen tegen Spanje en Oekraïne. Anders betekent het: degradatie!”

De Zwitserse krant verwijst daarmee naar de komende duels in de Nations League. Zwitserland staat na vier speeldagen laatste in hun groep met slechts twee punten (dankzij twee draws tegen Duitsland) en speelt binnen twee dagen voor het behoud in League A.

“Op zich speelden we een solide partij tegen de Belgen”, klinkt het. “Want ook bij Zwitserland ontbraken er een aantal belangrijke namen. Fabian Schär was uitstekend en betrokken bij de 0-1 van Mehmedi, die profiteerde van een ongelukkige interventie van Bornauw. Hij had zelfs de 0-2 kunnen scoren, zij het niet dat Mignolet uitpakte met een knappe redding. Zonder Xhaka ging het na de pauze bergaf met de nationale ploeg, waarvan Batshuayi twee keer profiteerde.”

Ook in kranten als 24 Heures, Tages-Anzeiger en NZZ hetzelfde geluid: goeie eerste helft van de Zwitsers, heel zwakke tweede helft.

“We leren niet van onze fouten, wat resulteerde in een nederlaag tegen België B”, lezen we. “We weten niet eens of veel voetbalfans bij het aanzetten van hun televisie zijn blijven kijken naar spelers als Bornauw, Vanaken, Lukebakio aan de ene kant en Cömert, Sow, Zuber, Gavranovic aan de andere kant. Voor de rust zagen we trouwens geen enkele Belgische doelpoging, maar dat veranderde na de rust met dank aan Batshuayi. Van zestien tot zestien was Zwitserland duidelijk de betere, maar België B was beter waar het telt: in de grote rechthoek. Net zoals Kroatië vorige maand. Toen waren het echter mannen als Luka Modric en Ivan Perisic die voor een comeback zorgden, nu waren het spelers als Thomas Foket en Hannes Delcroix.”

“Niet zonder gevolgen”

Ook al was de partij in Leuven slechts een oefeninterland, in Zwitserland denken ze al verder. Ze willen namelijk graag in de eerste pot voor de loting van de WK-kwalficatie geraken en daarvoor is een plek bij de beste tien Europese landen op de FIFA-ranking noodzakelijk. Die tiende plek wordt momenteel ingenomen door Nederland, de Zwitsers staan elfde met een minimale achterstand van amper dertien puntjes.

Dat de Rode Duivels woensdag wonnen van Zwitserland werd dus op gejuich onthaald bij onze Noorderburen.

“Michy Batshuayi en België bewijzen Oranje goede dienst met het oog op WK 2022. De zege van België was namelijk goed nieuws voor Oranje, dat in een strijd is verwikkeld met Zwitserland om plek tien op de Europese FIFA-ranglijst”, aldus De Telegraaf. “De eerste tien landen krijgen in de kwalificatiereeks richting het WK2022 de status als groepshoofd en ontlopen op die manier de andere negen sterkste landen.”

Hetzelfde geluid bij de NOS. “België heeft in het oefenduel met Zwitserland het Nederlands elftal een handje geholpen door met 2-1 te winnen. Dat resultaat zou nog weleens belangrijk kunnen zijn voor de loting voor de WK-kwalificatie van 2022. De tien hoogst genoteerde Europese landen op de FIFA-ranglijst zitten bij de loting in pot 1 en worden groepshoofd.”