Coronabommetje in de maak? Kapitein van Kroatië pas tijdens de rust (!) vervangen na positieve test

Het was smullen geblazen in Turkije. Er vielen namelijk liefst zes doelpunten in de oefeninterland tegen Kroatië, die eindigde op 3-3. Maar tijdens de rust bleek dat er een speler op het veld stond die positief had getest op corona.

LEES OOK. OEFENINTERLANDS. Frankrijk laat zich verrassen door EK-tegenstander van Rode Duivels

Tosun zette de Turken op voorsprong via de stip halverwege de eerste helft, maar even later stond het via Budimir alweer 1-1 na defensief geklungel. Toch gingen de Turken nog met een voorsprong rusten toen Turuc net voor de pauze scoorde (2-1). Na de pauze scoorde Pasalic eerst de gelijkmaker namens de vicewereldkampioen en drie minuten later stond het zowaar 2-3 dankzij een treffer van Brekalo. Nog eens twee minuten later stond het alweer gelijk: Under scoorde de 3-3.

Een voetbalfeest met veel doelpunten dus, maar meteen na affluiten overschaduwd door het nieuws omtrent verdediger Domagoj Vida. De Kroatische kapitein werd bij de rust namelijk vervangen. Niet omdat de speler van Besiktas geblesseerd was of slecht speelde, wel omdat hij positief had getest op het coronavirus.

Vida beleefde geen leuke eerste helft aangezien hij een penalty veroorzaakte. Foto: REUTERS

Quarantaine

Maandag hadden alle spelers van Kroatië nochtans negatief getest, maar een nieuwe testronde woensdagochtend bracht een slecht resultaat voor Vida aan het licht. Dat werd echter pas bekend tijdens de oefenpartij in Turkije, vandaar de wissel. Vida werd meteen geïsoleerd van de rest van de ploeg en mist de Nations League-wedstrijden tegen Zweden en Portugal.

“Onze medische staf kreeg tegen het einde van de rust te horen dat er potentieel één positieve test was gebeurd”, aldus de Kroatische bond in een reactie. “Na een hertest bleek dit effectief het geval te zijn. Toen had onze bondscoach de wissel van Vida al doorgevoerd, waarna de speler in quarantaine is gegaan zoals het protocol van de UEFA voorschrijft. Hij blijft dus enkele dagen in Istanboel. Alle andere spelers zullen afzakken naar Stockholm.”