Georges-Louis Bouchez wil kerst redden: “We gaan toch geen Kerstmis vieren via Skype?”

Als het van Georges-Louis Bouchez afhangt, dan proberen we straks het kerstfeest nog te redden. “We gaan toch geen Kerstmis vieren via Skype?”, zei de MR-voorzitter op radiozender Bel RTL. “We moeten de mensen perspectief geven.”

“Het is echt nodig dat de bevolking uitzicht krijgt op iets”, zei Bouchez donderdagochtend. “Ons gemeenschappelijk doel moet zijn dat we de regels strikt respecteren en dat we de komende weken zware inspanningen zullen leveren. Maar op menselijk niveau moeten we wel wat sociale betrekkingen kunnen onderhouden: de geestelijke gezondheid is ook heel belangrijk. Daarom moeten we kunnen zeggen dat we Kerstmis kunnen redden.”

Wat wil dat concreet zeggen? Dat we met onze familie de vakantie zullen kunnen doorbrengen? “Daar moeten we het doel van maken, ja, als de cijfers het toelaten.” En de winkels, mogen die ook terug open om kerstcadeautjes te kopen? “De prioriteit moet bij het gezin liggen. Ik maak me grote zorgen over het welzijn van de bevolking en dus moeten we proberen om wat meer sociale contacten toe te laten.”