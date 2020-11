Acties van Trump hebben veel weg van een staatsgreep: hoe ernstig is de situatie echt? En zou hij daarin kunnen slagen?

De minister van Defensie en een pak topambtenaren van het Pentagon ontslagen en vervangen door Trumpaanhangers. Het hoofd van de CIA- en FBI-directeur dat op het kapblok ligt. Een president die zijn ontslag weigert te aanvaarden en samenzweringstheorieën over verkiezingsfraude blijft rondbazuinen. Het heeft er alles van weg dat Donald Trump kostte wat het kost de macht wil houden. Pleegt hij een staatsgreep of is hij gewoon een slechte verliezer die straks knorrig het Witte Huis zal verlaten?