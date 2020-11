Na noodkreten van jongeren: zo wil minister van Jeugd Benjamin Dalle de mentale coronacrisis aanpakken

Jongeren moeten in deze tweede lockdown praten met elkaar over hun mentale problemen. Niet alleen digitaal, maar ook fysiek. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) roept op dat jongeren elkaar blijven zien, uiteraard mét respect voor de geldende regels. Om dat debat aan te zwengelen, wil hij influencers inzetten. “Dat is nu heel belangrijk: help anderen die het moeilijk hebben.”