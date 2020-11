Sammy Mahdi: “Voor het eerst sinds 2016 nog eens chartervlucht voor vrijwillige terugkeer vertrokken”

Op de luchthaven van Zaventem is donderdag een chartervlucht vertrokken met een tachtigtal mensen aan boord die vrijwillig terugkeren naar El Salvador. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Volgens de staatssecretaris gaat het om de eerste chartervlucht met vrijwillige terugkeerders sinds 2016.

De chartervlucht werd georganiseerd door Fedasil in samenwerking met de International Organisation for Migration (IOM). Ook de ambassade van El Salvador werkte actief mee om de reisdocumenten af te leveren.

Bij vrijwillige terugkeer gebruiken mensen normaal gezien gewone lijnvluchten. Door de grote aanvraag tot terugkeer kon voor deze groep een specifieke chartervlucht ingelegd worden. Het is de tweede keer dat dit gebeurt, zegt het kabinet van de staatssecretaris. De laatste keer was in 2016 naar Irak.

De passagiers zijn mensen die geen recht hadden op een verblijf in ons land. Het voorbije jaar werd een hoog aantal verzoeken om internationale bescherming uit El Salvador geregistreerd. Slechts 10 procent van de verzoekers om internationale bescherming uit het land krijgen bescherming in België. Een deel van de mensen op de vlucht zitten nog in een lopende procedure, maar beslisten toch al dat terugkeer voor hen de beste optie is.

Niet naïef

Sammy Mahdi: “Vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen als het moet, daar streef ik naar. Zowel menselijk als financieel gezien is een vrijwillige terugkeer altijd beter. Deze mensen weten dat ze hier niet mogen zijn en kunnen hier geen toekomst uitbouwen. Deze vlucht bewijst dat vrijwillige terugkeer in bepaalde gevallen kan en versterkt moet worden. Al ben ik niet naïef, in sommige gevallen is en blijft gedwongen terugkeer noodzakelijk.”