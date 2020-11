Marc Brys, Philippe Clement en Ivan Leko maken kans op Trofee Raymond Goethals

Marc Brys (OHL), Philippe Clement (Club Brugge) en Ivan Leko (Antwerp) zijn de drie genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals 2020. Dat maakte organisator Alain Ronsse donderdag bekend.

Een tweede stemronde zal uitmaken wie de opvolger wordt van Eric Gerets (2011), Peter Maes (2012), Francky Dury (2013), Marc Wilmots (2014), Hein Vanhaezebrouck (2015), Michel Preud’homme (2016), Felice Mazzu (2017) en Philippe Clement (2018 en 2019).

De tweede stemronde zal plaatsvinden in december maar de uitreiking, die normaliter voorzien was op maandag 7 december, is als gevolg van de sanitaire omstandigheden uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum na de jaarwisseling.

De Trofee Raymond Goethals is voorbehouden aan Belgische coaches of coaches die de dubbele nationaliteit bezitten, werkzaam in België of in het buitenland, in clubverband of als bondscoach.

Samen met de Trofee Raymond Goethals wordt sinds vorig jaar door dezelfde jury ook een Prijs Dominique D’Onofrio toegekend aan de beste debutant in de Jupiler Pro League sinds de start van het seizoen 2019-2020 tot nu. De kandidaten voor die onderscheiding mogen op 31 december 2020 niet ouder zijn dan 20. Ook die uitreiking is uiteraard uitgesteld. Vorig jaar won Yari Verschaeren (Anderlecht).