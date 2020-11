The New Yorker ontslaat topreporter Jeffrey Toobin na ‘masturbatie-incident’ tijdens videogesprek

Het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker heeft de knoop doorgehakt: Jeffrey Toobin mag niet meer terugkeren. De juridische journalist was al sinds oktober geschorst, nadat hij gemasturbeerd had tijdens een videogesprek. “Een gênante fout”, zei hij toen.

De zestigjarige Jeffrey Toobin kondigt het nieuws zelfs aan via Twitter: “Ik ben vandaag ontslagen door The New Yorker na 27 jaar als schrijvend redacteur. Ik zal altijd van het blad blijven houden en mijn collega’s missen, ik kijk ernaar uit hun werk te lezen.” De Amerikaanse krant The New York Times bevestigt het ontslag en meldt dat moederbedrijf Condé Nast tot dat besluit is gekomen na een intern onderzoek. “We streven naar het behoud van een werkomgeving waar iedereen zich gerespecteerd voelt en zich houdt aan onze gedragscode”, staat er in een memo.

Toobin was al in oktober geschorst door The New Yorker, nadat hij tijdens een videogesprek met collega’s overschakelde op telefoonseks in een andere video-oproep. Hij was ervan overtuigd dat hij beeld en geluid gedempt had, maar dat bleek niet het geval. Toobin gaf de ‘gênante fout’ toe aan Vice, dat het voorval bekendmaakte: “Ik verontschuldig me aan mijn vrouw, familie, vrienden en collega’s. Ik dacht dat niemand me kon zien.”

Na het incident had ook CNN de journalist, die regelmatig op de zender verscheen als analist, op non-actief gezet om een ‘persoonlijke kwestie’ te behandelen. The New York Times meldt dat de zender niet wenst te reageren op het ontslag.

De gênante uitschuiver is een smet op een rijke carrière: Jeffrey Toobin is een reus in zijn vak, schreef talloze boeken en werkte al 27 jaar bij The New Yorker. Hij brak door als rechtbankverslaggever in de fel gemediatiseerde zaak tegen O.J. Simpson. Toobin verscheen ook regelmatig op CNN als juridisch analist.

LEES OOK. The New Yorker schorst verslaggever nadat hij gemasturbeerd had bij videogesprek