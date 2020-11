Radja Nainggolan krijgt plots dé kans van z’n leven om er nog iets van te maken bij Inter: “Hij heeft twee weken de tijd”

Terwijl de Rode Duivels woensdag Zwitserland versloegen in een oefeninterland, trainde Radja Nainggolan in Milaan met de overgebleven selectie van Inter. Als het wat meezit, kijkt ‘Il Ninja’ aan tegen zijn eerste basisplaats dit seizoen.

Het is nog niet het seizoen van Antonio Conte en de Nerazzurri. Na zeven speeldagen staat Inter pas zevende in de Serie A, terwijl stadsgenoot Milan aan de leiding gaat en grote rivaal Juventus het tot nu toe serieus liet afweten. Een gemiste kans dus voor Conte en Romelu Lukaku.

Volgende week zondag speelt Inter thuis tegen Torino, de nummer 17 in de stand. Volgens La Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport zou Conte er wel eens voor kunnen opteren om Nainggolan zijn eerste basisplaats van het seizoen te gunnen. Onze landgenoot is momenteel de enige middenvelder die de Italiaan ter beschikking heeft op training. Stefano Sensi en Matias Vecino zijn geblesseerd, terwijl de andere bij hun nationale selecties zitten.

Bovendien speelt Inter drie dagen later tegen Real Madrid in de Champions League, een wedstrijd die het eigenlijk moet winnen om Europees te kunnen overwinteren. En nog eens drie dagen later wacht een competitiewedstrijd tegen Sassuolo, de verrassende nummer twee in Italië.

Foto: Photo News

Twee weken

De kans dat Conte moet en dan ook zal roteren, is dan ook bestaande. Bovendien is de Italiaan al het hele seizoen op zoek naar zijn derde vaste middenvelder naast Nicolo Barella en Arturo Vidal.

“Het is een bizarre situatie voor Nainggolan, maar wat als hij zich kan tonen aan Conte?”, vraagt La Gazzetta zich luidop af. ‘Il Ninja’ speelde tot nu toe amper 41 minuten en dat voor een speler die 4,5 miljoen euro per jaar verdient. “Zonde”, vindt de roze sportkrant. “Het doel van de Belg is om weer in vorm te komen en Conte aan het denken te zetten. Een plan dat allesbehalve eenvoudig is. Maar hij kan het zich niet veroorloven om nog een kans te verspillen. Radja heeft twee weken.”

Kans nummer één is donderdag, tijdens een oefenpartij tegen tweedeklasser Monza.