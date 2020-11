Vijf aanhangers van Deense haatprediker die op weg was naar Molenbeek opgepakt in Brussel en land uitgezet

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - De Brusselse politie heeft woensdagavond een auto tegengehouden met vijf aanhangers van de Deense extreemrechtse politicus Rasmus Paludan. Die zou naar Molenbeek afzakken om ook hier een Koran te verbranden, maar werd in Frankrijk opgepakt. Zowel de federale overheid als de gemeente Molenbeek hebben hem een verbod opgelegd het grondgebied te betreden.

Paludan staat bekend als een extreemrechtse haatprediker, die door Europa reist om tijdens kleinschalige evenementen zijn boodschap te verkondigen en een Koran te verbranden. Hij zou op donderdag 12 november vanuit Parijs naar de Brusselse deelgemeente Sint-Jans-Molenbeek afzakken om dat ook daar te doen.

Opgepakt in Frankrijk

Zo ver is het niet gekomen. De Zweeds-Deense politicus werd woensdagavond in Frankrijk opgepakt en kreeg van onze federale overheid een inreisverbod opgelegd. “Haatpredikers zijn nooit welkom in België, ongeacht van waar ze komen”, zegt staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ziet figuren als Paludan niet graag komen. “Wie de veiligheid van een samenleving ondermijnt, ondergraaft ook de democratische rechten.”

De gemeente Molenbeek deed daar nog een schep bovenop door hem een bijkomende verbod op te leggen om het grondgebied te betreden. Paludan mag er ook geen evenement organiseren.

Vijf aanhangers verhoord

Een auto met vijf Deense aanhangers van de man erin werd woensdagavond tegengehouden door de Brusselse politie. Ze werden verhoord, waarna ze het bevel kregen ons land onmiddellijk te verlaten. Ook zij kregen een inreisverbod opgelegd, en dat gedurende een jaar.