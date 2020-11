Brexit-onderhandelingen gaan volgende week verder in Brussel: “We werken hard om een akkoord te bereiken”

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een vrijhandelsakkoord gaan in verlengingen. De gesprekken worden volgende week in Brussel voortgezet, zo heeft de Europese Commissie donderdag meegedeeld.

“We werken hard om een akkoord te bereiken. De onderhandelingen worden tijdens het weekend voortgezet in Londen. Volgende week zullen ze in Brussel plaatsvinden”, zo maakte een zegsman van de Commissie een tussentijdse balans van de intensieve onderhandelingen die momenteel in de Britse hoofdstad worden gevoerd.

Eerder werd midden november naar voren geschoven als de ultieme deadline om een akkoord te bereiken dat op 1 januari in werking kan treden. Die dag verstrijkt immers de overgangsperiode en verlaat het VK de Europese douane-unie en interne markt. Zonder handelsakkoord dreigt dan alsnog een harde brexit, en gelden er plotsklaps douanetarieven en -quota op het handelsverkeer over het Kanaal.

Visserij

De onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord lopen al sinds de lente. Grootste hinderpalen voor een deal zijn nog steeds de afspraken over visserij, de regels om de handel tussen Europese en Britse bedrijven eerlijk te houden en een mechanisme om eventuele handelsgeschillen te beslechten.

“Er is vooruitgang geboekt, maar er blijven meningsverschillen bestaan”, erkende de Britse minister Michael Gove donderdag in het parlement. Hij lanceerde meteen nog eens een oproep aan de Europeanen om meer flexibiliteit aan de dag te leggen. Een Europese diplomaat zei dan weer dat “er niets veranderd is”. “De problemen blijven dezelfde”, aldus de bron, die eraan toevoegde dat een akkoord echt wel volgende week uit de bus moet komen. “Zoniet zal er geen zijn.”

De Europese staatshoofden en regeringsleiders houden op 19 november een videoconferentie over de coronapandemie. Brexit staat voorlopig niet op de agenda.