Kritiek door vier vragen over niet-Vlaamse bevoegdheden op agenda van Vlaamse regering: “Ik ben beschaamd”

In het Vlaams Parlement heeft parlementsvoorzitter Liesbeth Homans zich moeten verdedigen tegen de kritiek, met name van Open VLD, dat er vier vragen over niet-Vlaamse bevoegdheden op de agenda van de plenaire zijn beland.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement startte met een vraag van N-VA-parlementslid Andries Gryffroy aan N-VA-minister Zuhal Demir over de mogelijke invoering van een federale koolstoftaks. Het is donderdagmiddag niet de enige vraag aan een Vlaamse minister over een federale of Brusselse bevoegdheid. Zo staan er later op de middag ook nog vragen op de agenda over de federale effectentaks, de opening van een asielcentrum (ook een federale bevoegdheid) en de plannen voor een Brusselse stadstol.

Bij Open VLD zijn ze de discussie over niet-Vlaamse bevoegdheden in het Vlaamse halfrond wat beu. “De agenda staat er vol van”, aldus fractieleider Willem-Frederik Schiltz.

“Ik ben beschaamd Vlaams parlementslid te zijn. We doen niet anders dan discussiëren over wat er aan de overkant gebeurt nog zonder dat de impact op ons beleid duidelijk is”, aldus Schiltz. Zijn partijgenoot Maurits Vande Reyde trad hem bij: “Er staan vier vragen op de agenda waar het Vlaams Parlement niets op te zeggen heeft. Dat is het Vlaams Parlement onwaardig”, aldus Vande Reyde.

Parlementsvoorzitter Homans noemt de kritiek en commentaren niet terecht. “Ik herinner me dat we enkele weken geleden met toestemming van zo goed als alle partijen gediscussieerd hebben over de Brusselse stadstol. Dus een beetje consequentie graag. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt en beweren dat de agenda vol staat met dat soort vragen is kort door de bocht.”

Op Twitter verduidelijkt Schiltz dat zijn kritiek niet gericht tegen Homans. Vragen indienen behoort tot de “parlementaire vrijheid”. Het gaat volgens hem om een “opportuniteitsafweging” die elk parlementslid en elke fractie moet maken.