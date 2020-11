FA vraagt Engelse regering om tegen IJsland op Wembley te kunnen spelen

De Engelse voetbalbond FA heeft bij de regering een aanvraag ingediend om de laatste groepswedstrijd in de Nations League tegen IJsland (woensdag 18 november) toch op Wembley te kunnen spelen. Vanwege reisbeperkingen is het onzeker waar die match zal plaatsvinden.

Het Verenigd Koninkrijk sloot vorig weekend met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen en intussen ook mensen in dat land. IJsland speelt zondag in Kopenhagen tegen Denemarken, drie dagen voor het duel met Engeland (in principe op Wembley).

Een woordvoerder van de FA bevestigde donderdag dat aan de Britse regering is gevraagd voor de IJslandse selectie een uitzondering te voorzien op de regels. “We geloven dat het in het beste belang van het Engelse team is om in het Wembleystadion te spelen in plaats van op dit moment internationaal te reizen, en dan de match te spelen volgens dezelfde UEFA-protocols tegen dezelfde tegenstander maar in een ander land”, verwijst de woordvoerder naar de plannen om naar Duitsland of Albanië uit te wijken.

“Internationale voetballers horen bij de mensen die wereldwijd het vaakst worden getest en we zullen zelfs nog meer testen. We hopen dat de regering ons steunt in het organiseren van de wedstrijd in de meest veilige omstandigheden in deze moeilijke tijden voor iedereen.”

De FA heeft intussen met de IJslandse bond afspraken gemaakt om met een privévlucht aan een aparte terminal toe te komen, en dat er alleen naar het hotel en het stadion wordt gereden.

Zondag speelt Engeland in Leuven tegen de Rode Duivels, een duel dat beslissend kan zijn voor de groepswinst en het ticket voor de Final Four.