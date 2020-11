Jiangsu Suning pakt eerste voetbaltitel in Chinese Super League

Jiangsu Suning heeft zich voor het eerst in zijn bestaan tot Chinees voetbalkampioen gekroond. Het team uit Nanking klopte in de return van de finale van de Chinese Super League titelverdediger Guangzhou Evergrande met 2-1. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen eindigde op 0-0.

Guangzhou Evergrande, met trainer Fabio Cannavaro, kreeg vlak voor rust een rode kaart. Oud-spits van Inter Éder (45.+3) zette Jiangsu Suning kort daarna op voorsprong. De Braziliaan Alex Teixeira (47.), met een verleden bij Sjachtar Donetsk, verdubbelde de voorsprong in de tweede helft. Guangzhou Evergrande kwam niet verder dan de 2-1 van Shihao Wei (61.).

De finale van de Chinese competitie werd vijf maanden uitgesteld als gevolg van de Covid-19 pandemie. In het voetbalstadion van Suzhou, neutraal terrein voor beide ploegen, waren meer dan 7.000 toeschouwers aanwezig.

Foto: AFP

Marouane Fellaini sneuvelde eerder met Shandong Luneng in de kwartfinales van de play-offs. Via de klassementswedstrijden legden Fellaini en co nadien beslag op de vijfde plaats. Mousa Dembélé en Guangzhou R&F grepen naast een plaats in de play-offs om de titel en moesten in de nacompetitie aan de slag voor de negende tot zestiende plaats. Guangzhou R&F moest uiteindelijk vrede nemen met de elfde stek.

Foto: AFP