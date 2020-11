Zwangere vrouw overlijdt na chaotische keizersnede: Belgische anesthesiste die gedronken had moet drie jaar naar gevangenis

De Belgische anesthesiste Helga Wauters die verantwoordelijk is voor de dood van een zwangere vrouw in 2014, heeft in Frankrijk drie jaar cel gekregen. Wauters had op het moment van de feiten gedronken. De arts mag haar beroep niet langer uitvoeren van de rechter.

De 51-jarige Helga Wauters werd veroordeeld voor doodslag op de Britse Xynthia Hawke. Zij werd in 2014 opgenomen op de kraamafdeling van een ziekenhuis in de Franse stad Pau en overleed vier dagen later na een chaotische keizersnede aan een hartstilstand op 28-jarige leeftijd. Tijdens de operatie hadden haar hersenen te weinig zuurstof gekregen. Haar zoon overleefde de keizersnede wel.

Na onderzoek bleek dat Wauters tijdens de operatie de beademingsbuis niet had aangebracht in de luchtpijp, maar in de slokdarm van Hawke. Ze zou ook een zuurstofmasker hebben gebruikt in plaats van een beademingsapparaat. Hawke werd volgens getuigen wakker tijdens de operatie en trok de slangen eruit. Ze begon te braken en schreeuwde dat ze pijn leed.

Wodka gedronken

Op de dag van het fatale incident was Wauters haar werkdag begonnen met het drinken van wodka met water, zoals ze tien jaar lang elke dag deed. Ook had ze een glas rosé gedronken met vriendinnen. Collega’s vonden haar adem die dag naar alcohol ruiken. Wauters beweerde in eerste instantie dat het beademingsapparaat defect was en ze vond dat haar collega’s ook schuld droegen.

Wauters werkte nog geen twee weken in het ziekenhuis. Ze was naar Frankrijk verhuisd, nadat ze in een Belgisch ziekenhuis was ontslagen omdat ze dronken op haar werk was verschenen.

Relatiebreuk

Ze was beginnen drinken na een relatiebreuk in 2005. Haar drankprobleem leidde in België in 2013 en 2014 tot twee ontslagen voor ernstige fouten. Maar haar verleden is blijkbaar nooit bekend geraakt bij haar nieuwe werkgever in Frankrijk.

Helga Wauters had een verklaring voorgelezen waarin ze zei dat ze “geen gevangenisstraf verdiende” en wenste vervolgens gebruik te maken van haar recht om te zwijgen. Ze maakte geen excuses naar de burgerlijke partij.

Yannick Balthazar, de vader van het kind van Xynthia, was niet te spreken over dit “onrespectvolle zwijgen”. “Het kindje weet dat zijn moeder is gestorven door een ongeval”, zei de vader aan het persagentschap AFP. “Ik wil niets verbergen voor het kind. Het kind mag zich ook niet schuldig voelen.”

Op de slotdag van het proces zei de anesthesiste dan dat ze “oprecht spijt had”. “Ik vind geen woorden om mijn verdriet uit te drukken”, zei ze . Ze gaf te kennen dat ze buiten de rechtszaal wilde spreken met de familie Hawke, maar die wees een gesprek af.