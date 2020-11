Politie ontmantelt bende die zo’n 400 miljoen euro aan drugsgeld via Brussel uit Europa smokkelde

Anderlecht / Brussel -

In totaal bestaat ze uit een dertigtal leden, een bende die zich de voorbije jaren gespecialiseerd had in het vervoer van cash drugsgeld met de auto over de grenzen heen. Eindbestemming van het geld was voornamelijk Dubai, waar het moest witgewassen worden. Maar Brussel was een verplichte tussenstop. En het ging om heel veel geld, naar schatting om en bij de 400 miljoen euro.