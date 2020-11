Jongeren maken het bont: politie legt lockdownfeestje met lachgasflessen stil in motel in Brasschaat

Brasschaat - Het fenomeen van lockdownfeestjes in (huur)woningen of -appartementen heeft ook Brasschaat bereikt. Afgelopen zaterdagnacht kreeg de lokale politie Brasschaat een oproep vanuit motel Van der Valk aan de Bredabaan dat enkele jongeren het te bont aan het maken waren in andere kamers.

Eén van de klanten klaagde bij de receptie over lawaaioverlast, waarop de receptioniste meteen de politie opbelde. Bij aankomst van de politie in het motel, dat ook wel bekendstaat als Dennenhof, bleken er op twee kamers in totaal twaalf personen te zitten. Zij waren gul voorzien van sterke drank en de nodige lachgasflessen.

Alle twaalf aanwezigen kregen een proces-verbaal. Een minderjarige werd meegenomen naar het politiebureel en werd voorgeleid bij het parket.

De minderjarige kreeg huisarrest en een gemeenschapsdienst opgelegd. De andere deelnemers mogen zich nog aan een dagvaarding verwachten.

“Wij zijn zeer alert als het om dit soort toestanden gaat. Het feestje vond plaats in een apart gebouw. Wij zien dus niet wat de klanten allemaal mee naar binnen dragen”, zegt Pierre van den Broek, manager van motel Dennenhof.