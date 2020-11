Acteur en vader van Angelina Jolie roept op om te vechten tegen verkiezingsuitslag: “Slag om gerechtigheid tegen Satan”

Jon Voight, bekend van onder meer National Treasure en de vader van Angelina Jolie, heeft een video gedeeld waarin hij zich uitspreekt over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De 81-jarige acteur is al jaren een trouwe aanhanger van Donald Trump en voerde al eerder campagne voor de president.“We kennen allemaal de waarheid”, zegt hij in een videoboodschap op Twitter. Hij beweert dat de Democraten kwaadaardig en corrupt zijn en roept op om te vechten voor de overwinning van Trump. Twitter zelf markeert de video als misleidend.