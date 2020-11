Vaccins stellen overheid voor moeilijke vraagstukken: wie krijgt als eerste een vaccin en willen voldoende mensen het wel?

Vrouwen en kinderen eerst was het toen de bemanning van de Titanic gered moest. Als de overheid straks voor het Pfizer-vaccin kiest, is het de vraag wie het eerst ‘gered’ moet worden van het virus.

Jongeren vóór ouderen, zoals een Nederlandse prof zegt? De Europese Commissie adviseert zes bevolkingsgroepen, aan de lidstaten om een volgorde te bepalen. In België adviseert de Hoge Gezondheidsraad om ouderen eerder dan jongeren in te enten, vaccinoloog Johan Neyts (KUL) volgt die redenering. “Iemand van 85 in een woonzorgcentrum kan binnen de maand immuun zijn.”