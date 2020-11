Opmerkelijk voorstel van economen Deutsche Bank: “Laat thuiswerkers extra belasting betalen om zij die dat niet kunnen te steunen”

De economen van Deutsche Bank pakken uit met een opmerkelijk voorstel in een nieuw rapport: laat werknemers die van thuis blijven werken na de lockdown een extra belasting betalen, en gebruik dat geld om mensen die hun werk dreigen te verliezen te steunen.

De economen noemen van thuis werken een “privilege” en stellen daarom voor dat thuiswerkers die daar niet door de pandemie toe verplicht worden, per dag thuiswerk een extra belasting van 5 procent krijgen opgelegd. De Working From Home-belasting (WFH), zou die genoemd worden.

De reden is eenvoudig volgens de economen: thuiswerkers hebben minder kosten en dragen minder bij tot de economie, bijvoorbeeld omdat ze minder buitenhuis lunchen en niet pendelen. “Het is een groot economisch probleem”, zegt Luke Templeman, strateeg bij Deutsche Bank. “Zij die telewerken ontvangen rechtstreekse en onrechtstreekse financiële voordelen. Ze moeten belast worden.”

Volgens Templeman heeft het coronavirus voordelen opgeleverd voor zij die hun werk van thuis kunnen doen, maar heeft het het levensonderhoud en de gezondheid bedreigd van diegenen die niet thuis kunnen werken. “We hebben eigenlijk al jaren een belasting op thuiswerkers nodig. Covid-19 heeft ons gewoon duidelijker met onze neus op de feiten geduwd.”

Die belasting zou volgens de economen 8 miljard euro opbrengen in het Verenigd Koninkrijk, 20 miljard in Duitsland en 40 miljard in de VS. Het geld kan dan gebruikt worden om inkomenssteun te bieden aan werknemers die hun job kwijt zijn, die dreigen te verliezen of tijdelijk werkloos thuis zitten omdat ze niet van thuis kunnen werken.