KV Mechelen wint oefenpot met 3-1 van Union

Na het dubbele gelijkspel tegen Club Brugge (2-2) en Charleroi (3-3) heeft KV Mechelen vanmiddag in Kampenhout nog wat extra vertrouwen getankt. In een vriendschappelijk duel tegen Union SG, de leider in 1B, haalde KV het met 3-1.

KV startte met een gemengd elftal van basisspelers en bankzitters. Ook Union moest een viertal basispionnen (o.a. topschutter Dante Vanzeir) missen. Malinwa klom al vroeg op voorsprong door een owngoal van Van der Heyden. De verdediger van Union zette zijn foutje recht door een kwartier later voor de gelijkmaker te zorgen. Het spel ging goed op en af met kansen aan beide zijden. Bij KV was vooral Kaya erg aanwezig in het spel. Na rust maakten invallers Walsh en Wernersson een goede beurt op de backs. De spelers die het langst hebben stilgelegen door corona (Peyre en Vranckx) hadden het fysiek nog wat moeilijk.

In het slotkwartier kon KV toch nog het verschil maken. Op een vrije trap van Kaya bediende Walsh gelegenheidsspits Dailly voor de 2-1 en in de blessuretijd zette de ingevallen Dassy de 3-1 eindscore op het bord met een knappe lob.

De spelers krijgen nu een vrij weekend. Maandag wordt er weer getraind en pikt ook Togui opnieuw aan bij de groep. Donderdag worden de spelers getest voor de wedstrijd van zondag op Zulte Waregem.

KV Mechelen: Thoelen - Boni (46’ Walsh), Bushiri (46’ Peyre), Bateau, Bijker (46’ Wernersson) - Schoofs, Defour (46’ Van Den Eynden) - Kaya, Vranckx (46’ Dassy), Storm (46’ Shved) - Dailly.

Doelpunten: 2’ Van der Heyden (owngoal) 1-0, 19’ Van der Heyden 1-1, 77’ Dailly 2-1, 91’ Dassy 3-1