Genk -

59 jaar en al overgrootmoeder, het is niet voor iedereen weggelegd, maar wel voor Marie Therese Panis uit Genk. Eind juni verwelkomde de familie Amélie. De jonge overgrootmoeder is door het dolle heen. Enkele jaren geleden overleed haar man en in deze eenzame tijden kan ze zeker de extra liefde van haar achterkleinkind gebruiken.