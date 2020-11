Guus Hiddink kan eindelijk officieel aan de slag bij Curaçao

Guus Hiddink kan eindelijk officieel aan de slag als bondscoach en technisch directeur van Curaçao. De plaatselijke voetbalbond FFK heeft tijdens een kort geding overeenstemming bereikt met de vorige bondscoach, Remko Bicentini, over de financiële afwikkeling van zijn contract.

Hiddink werd in augustus al benoemd door de FFK. De 74-jarige Nederlander ging akkoord met een dienstverband tot en met het WK van 2022 in Qatar.

Bicentini, die veertien jaar werkzaam was voor de FFK, moest naar eigen zeggen zijn ontslag uit de media vernemen. Hij had als bondscoach nog een contract tot medio 2022, eventueel ook nog inclusief het WK. De teleurgestelde Bicentini verlangde een correcte afhandeling van zijn verbintenis, maar een akkoord liet lang op zich wachten.

Bicentini deed daarom via de Nederlandse vakbond Coaches Betaald Voetbal (CBV) het verzoek om de ‘erecode’ te respecteren en zijn baan pas vrij te geven nadat de afwikkeling van het contract helemaal in orde was. Hiddink ging daarmee akkoord maar moest daardoor lang geduld hebben. Via een kort geding wilde de FFK gedaan krijgen dat Bicentini zijn verzoek aan de CBV zou intrekken, waardoor de erecode niet meer van kracht zou zijn en Hiddink eindelijk officieel met zijn werkzaamheden zou kunnen beginnen.

Door de financiële overeenstemming zijn er nu voor de voormalige bondscoach van Oranje geen obstakels meer op Curaçao. Hiddink liet donderdag in de Nederlandse krant De Telegraaf weten dat hij inmiddels wel met zijn taken al was begonnen, maar niet voordat hij een “paar dagen geleden” Bicentini daarover in kennis had gesteld.

Vorig jaar nam Hiddink afscheid als coach van het olympische elftal van China. Hij was eerder bondscoach van Nederland, Turkije, Rusland, Australië en Zuid-Korea.