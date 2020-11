Marc Van Ranst over Overlegcomité: “Verwacht vrijdag geen grote veranderingen”

Grote veranderingen moeten we niet verwachten wanneer het Overlegcomité vrijdag opnieuw samenkomt. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst bij Sudpresse. “De cijfers zakken, maar het is nog niet genoeg”, zegt hij.

Vrijdagmiddag om 14 uur vindt een digitaal Overlegcomité plaats rond de coronacrisis in ons land. Eerdere samenkomsten mondden telkens uit in nieuwe en strengere maatregelen, maar volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) moeten we ons daar ditmaal niet aan verwachten. Ook versoepelingen zitten er niet in.

“De cijfers zakken, maar het is nog niet genoeg”, zegt hij bij Sudpresse. “De overheid gaat vrijdag geen belangrijke maatregelen invoeren. We kunnen niet hopen op versoepelingen van de maatregelen.” Strengere maatregelen zegt hij ook niet te verwachten. “Alle experts zeggen op dit moment dat we deze aanpak moeten verderzetten.”