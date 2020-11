Trump wordt ongeduldig over tellingen in North Carolina: “Waarom duurt het zo lang?”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag opnieuw insinuaties de wereld ingestuurd dat fraude aan de oorsprong ligt van zijn nederlaag bij de voorbije presidentsverkiezingen. Ditmaal toonde hij zich op Twitter onder meer ongeduldig over de telling van de stemmen in de staat North Carolina.

“Waarom duurt het in North Carolina zo lang? Zoeken ze nog naar meer stemmen, om ook verkiezing te repareren?”, zo schreef Trump op de sociale netwerksite. In North Carolina ligt de Republikeinse president op kop.

Tegelijk herhaalde Trump ook dat verkiezingswaarnemers geen toegang kregen tot de tellingen in Pennsylvania en Michigan. Die claim is al meermaals door de lokale autoriteiten verworpen, en Twitter plaatste meteen een waarschuwing bij de tweet.

Trump verwacht ook dat hij de meerderheid zal halen bij de hertelling van de stemmen in Georgia. Zij Democratische uitdager Joe Biden heeft er volgens voorlopige resultaten een voorsprong van 14.000 stemmen.

217 kiesmannen

Biden werd zaterdag tot winnaar van de presidentsverkiezingen uitgeroepen. Hij heeft 279 kiesmannen achter zich, tegen 217 voor Trump. De Republikein weigert zich echter bij zijn nederlaag neer te leggen en insinueert gesjoemel bij de stembusgang.

Democratisch fractieleider in de Senaat Chuck Schumer riep de Republikeinse partij donderdag opnieuw op om de overwinning van Biden te erkennen en een einde te maken aan de ondermijning van de Amerikaanse democratie. “De Republikeinen in het Congres zaaien twijfel over onze verkiezingen omdat ze bang zijn van Donald Trump”, fulmineerde hij op een persconferentie.

