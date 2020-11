Ook in Londen woedt er een hevige machtsstrijd, met in een hoofdrol Boris Johnson … zijn verloofde

Niet alleen in Washington regeert de chaos, ook in Londen. In Downing Street 10 is een ongeziene machtsstrijd aan de gang, met in de hoofdrol een al even onverwachte speler: Carrie Symonds, de verloofde van premier Boris Johnson. Zo blokkeerde zij een topbenoeming voor Lee Cain, een harde Brexiteer, waarna de man ontslag nam. En het is niet de eerste keer dat Symonds de premier “bijstuurt”.